Même le patron de World Rugby est fan des Japonais !

Il n'y a pas que le Japon qui s'enflamme pour ces Brave Blossoms, une équipe nationale de rugby qui a su non seulement se montrer à la hauteur de son statut de pays hôte de la première Coupe du monde organisée en Asie, mais a réussi aussi à se hisser pour la première fois en quarts de finale de la compétition, en dominant notamment en phase de poules l'Ecosse et l'Irlande. Au point de ne faire rire personne parmi ses concurrents, à commencer par les Springboks que Michael Leitch et ses coéquipiers défieront dimanche, à Tokyo (12h15), dans une ambiance qui s'annonce déjà indescriptible, tant tout un pays a succombé depuis trois semaines à la Japan-mania.

Même Bill Beaumont, le président de World Rugby, est sous le charme et ne peut s'empêcher d'entamer son supposé devoir de réserve : "Si j'étais le trésorier (de la fédération de rugby) de n’importe quel pays, j'aurais envie d’organiser à domicile des matches contre cette équipe du Japon, parce que cela attirerait beaucoup de spectateurs désireux de voir jouer une équipe séduisante et au style incroyable, dont le jeu repose sur la vitesse et la précision", a souligné le patron anglais de l'instance internationale.