Les Samoa trop forts pour la Russie

Pour leur entrée en lice en Coupe du monde, les Samoa ont dominé la Russie (34-9), ce mardi, à Saitama.

Les joueurs du Pacifique étaient menés à la pause (5-6, MT), mais ils ont accéléré en seconde période pour l'emporter et décrocher le bonus offensif, grâce à leurs six essais, signés Alapati Leiua (15e, 79e), Afaesetiti Amosa (44e), Ed Fidow (48e, 52e), et Rey Lee-Lo (62e). Les Russes n'ont marqué qu'au pied, par Yury Kushnarev.

C'est déjà la deuxième défaite pour la Russie, déjà battue en ouverture de ce Mondial par le Japon (30-10). Les Samoans affronteront l'Ecosse dans six jours, pour un match qui pourrait compter dans la course aux quarts de finale, dans un groupe A où tout est possible derrière l'Irlande.