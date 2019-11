Les nommés pour les titres de joueur et joueuse de l'année sont connus !

Le rugby français, déjà cité pour le trophée de la révélation de l'année avec Romain Ntamack et pour le Prix de l'essai IRP de l'année avec l'essai de Charles Ollivon en quart de finale contre le pays de Galles, aura une nouvelle chance d'être mis à l'honneur lors de la traditionnelle cérémonie des World Rugby Awards, qui aura lieu dimanche, à Tokyo, au lendemain de la finale de la Coupe du monde entre l'Angleterre et l'Afrique du Sud (10h). Une autre joueuse française pourrait en effet succéder à Jessy Trémoulière, désignée joueuse de l'année 2018.

