Les Brave Blossoms l'ont fait !

La douleur et la fierté. Les Brave Blossoms – le surnom de la sélection nippone - n’ont jamais aussi bien porté leur nom qu’en ce dimanche 13 octobre, une date appelée à entrer dans l’histoire de la Coupe du monde, au lendemain d’un samedi noir pour le Japon, frappé au cœur, dans toute la région de Tokyo, sa capitale, par le dévastateur typhon Hagibis, déjà responsable selon les derniers bilans, forcément provisoires, d’au moins 28 morts et 16 personnes portées disparues, mais aussi 166 blessés.

What a moment! Japan fans and players celebrate as history is made at #RWC2019 pic.twitter.com/ML7nj3tr3r — Rugby World Cup (@rugbyworldcup) October 13, 2019

Dans un stade de Yokohama sauvé de ces eaux diluviennes qui ont accablé une grande partie de l’archipel depuis 24 heures, la nation hôte de ce Mondial, soutenue par près de 70 000 supporters fidèles et résilients, à l’image de tout un pays, a non seulement démontré qu’elle avait gagné sa place parmi le gratin de la planète rugby. Sans avoir à bénéficier de ce coup de pouce de World Rugby et de l’annulation de ce dernier match de la Poule A, que certains avaient eu tôt fait de dénoncer dans le climat de confusion et de polémique des dernières heures. Mais surtout l’équipe de Jamie Joseph a, malgré ce contexte terrible, mis un point d’honneur à surclasser l’Ecosse (28-21), qui n’avait jamais perdu face au Japon.

Les Boks les attendent

Le XV du Chardon, dans l’obligation de s’imposer en privant son adversaire du moindre point de bonus, aura caressé l’espoir d’une qualification l’espace de seulement dix minutes de jeu. Le temps pour le Racingman Finn Russell d’inscrire le premier des sept essais de ce match palpitant (0-7, 6e).

Un simple contre-temps pour les coéquipiers du capitaine Michael Leitch, toujours aussi joueurs et qui vont enflammer la rencontre dans le sillage de leur nouvelle star Kotaro Matsushima, auteur du triplé en ouverture contre la Russie (7-7, 20e). C’est lui encore qui va déchirer la défense écossaise pour lancer un jeu de passes après contact étourdissant, qui envoie le pilier Keita Inagaki aplatir sous les poteaux (14-7, 25e). A la vista de Matsushima répond son homologue sur l’aile opposée : Kenki Fukuoka se révèle avec un doublé (40e+2, 43e) à cheval sur les deux mi-temps – le Japon n’avait jamais inscrit autant de points sur une seule période en Coupe du monde (21-7) – pour reléguer l’Ecosse à dix-neuf points.

La formation de Gregor Townsend ne peut pas quitter la scène de cette façon et va vendre chèrement sa peau, sous l’effet notamment du coaching massif de son sélectionneur, mais aussi de leur maître à jouer Russell, capable du pire comme du meilleur dans ce Mondial pour préserver l’espoir d’un retour avec les essais coup sur coup de Willem Nel (49e) puis de Zander Fagerson (54e). A 28-21 en leur faveur, les Brave Blossoms ont trop d’honneur – et ici cette notion n’est pas un vain mot… - pour laisser échapper cette qualification historique comme un baume sur les plaies de tout un pays et de tout un peuple. Après l’Irlande et l’Ecosse, cette équipe invaincue a plus que mériter le droit de défier les Springboks - une vieille connaissance… (*) – dimanche prochain, à Tokyo (12h15).

---------------------------------

(*) Lors du Mondial 2015, le Japon s’était révélé sous les ordres d’Eddie Jones en infligeant une défaite déjà historique à l’Afrique du Sud (34-32).