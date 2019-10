Les Boks cartonnent le Canada et se qualifient

L’Afrique du sud a été sans pitié avec le Canada ce mardi pour son 4e et dernier match de la phase de poules de la Coupe du monde (66-7). Une large victoire marquée par 8 essais et le point de bonus. A noter que Cobus Reinach a inscrit le triplé le plus rapide de l'histoire d'une phase finale de Coupe du monde en passant la ligne trois fois en tout juste 20 minutes.

Ce succès permet aux Boks de valider leur ticket pour les quarts de finale.

En effet, les Sud-Africains prennent provisoirement la tête du classement avant la rencontre qui va opposer la Nouvelle-Zélande à l'Italie samedi. Si les Blacks l'emportent logiquement, ils termineront à la première place. Pour que l'Italie se qualifie, il lui faudrait un succès bonifié très improbable...

Cobus Reinach's hat-trick in the first 20 minutes of #RSAvCAN is the earliest ever in Rugby World Cup history.



Previous earliest was Chris Latham who bagged a hat-trick in 25 mins against Namibia at Rugby World Cup 2003. #RWC2019 #RWCKobe pic.twitter.com/QwXn3rnHad