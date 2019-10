Les Bleus sont-ils trop pénalisés par les arbitres ?

C'est la question qui semblait revenir à chaud chez les Bleus de Brunel à l'issue de la victoire bonifiée (33-9), acquise sur le tard, face aux Etats-Unis mercredi, à Fukuoka, dans le cadre de la Coupe du monde au Japon.

Sans atteindre les 15 pénalités concédées contre l'Argentine (23-21), l'indiscipline française a encore été le principal point noir lors de ce succès contre les Eagles avec cette fois encore 10 pénalités (contre 4 pour les Américains).

On a beau le dire, on le répète semaine après semaine, mais... Louis Picamoles (capitaine du XV de France)

Et Jacques Brunel de pointer le différentiel avec ses adversaires : "Je trouve qu’il y a un déséquilibre important au niveau des pénalités", estimait le sélectionneur tricolore au micro de TF1.

Le capitaine du jour Louis Picamoles appelait surtout à un sursaut en la matière, sous peine d'aller vers de graves déconvenues : "On a été très indiscipliné. Il va falloir gommer ça. On a beau le dire, on le répète semaine après semaine, mais on n'arrive pas à se sortir de ce manque de discipline. Il va falloir mettre le doigt et les mots dessus pour savoir pourquoi on est autant pénalisés. Face aux prochaines équipes, ça risque d'être compliqué si on continue comme ça."