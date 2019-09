Les Bleus rassurés, le typhon s'éloigne

La perspective du passage d'un typhon et de l'annulation du match contre les Etats-Unis (avec la catastrophe comptable que cela induisait puisqu'il y aurait eu match nul 0-0 et deux points chacun) s'éloigne sensiblement. Les nouvelles météorologiques sont plutôt bonnes, tout du moins pour le Japon.

"Le typhon s’éloigne et va vers la Corée, on ne serait quasiment pas concernés. C’est comme pour le dernier match, il était prévu de la pluie, du vent et on s’était préparé avec un plan un petit peu différent. Cette fois-ci, on a évoqué les conditions mais sans trop s’y attarder non plus parce que parfois ça peut être perturbant", a plaidé Jacques Brunel en conférence de presse.

La rencontre face aux Etats-Unis aura donc bien lieu ce mercredi.