Les Bleus privés d'Angleterre à cause d'un typhon

Alors que les premiers effets du typhon Hagibis ne sont pas attendus avant vendredi, c’est un épais brouillard qui s’est abattu, mercredi, sur la Coupe du monde de rugby avec une visibilité réduite concernant le dernier week-end de compétition. Au gré des rumeurs, les dernières rencontres menacées par Hagibis ont été successivement annoncées délocalisées, annulées, maintenues voire repoussées.

La conférence de presse prévue à midi (heure locale) ce jeudi, était donc très attendue. Au point que l’annonce de la composition du XV de France avait été reportée sine die. Et comme pressenti, le ´crunch’, initialement prévu à Yokohama, a été purement et simplement annulé.

"La sécurité des équipes et du public reste la priorité"

"Dans le contexte d’une situation exceptionnelle et complexe, qui évolue rapidement, la sécurité des équipes et du public reste la priorité absolue des organisateurs. C’est en tenant compte de ces considérations que l’ensemble des décisions ont été prises, en collaboration avec les météorologues attachés à la compétition, les villes hôtes, les sites et les équipes", a justifié l’organisation.

Nouvelle-Zélande-Italie également annulé

Le typhon Hagibis, classé en catégorie 5 et attendu pour être la tempête la plus violente de l’année, avec des vents dépassant les 250 km/h, devait initialement principalement concerner le sud du Japon, mais sa trajectoire a dévié vers l'est et devrait toucher Tokyo, Yokohama, Toyota et leurs environs durant toute la journée de samedi, provoquant d’importantes perturbations dans les transports en commun.

Conséquence de cette annulation, une grande première dans l’histoire de la Coupe du monde, les deux équipes marqueront les deux points du match nul (0-0) et les positions sont donc figées dans le groupe C avec l’Angleterre qui termine première devant la France, les Bleus devant affronter le deuxième du groupe D en quarts de finale.

Mais le crunch qui devait clore le groupe C n’était pas la seule rencontre concernée. Il en était de même de Nouvelle-Zélande-Italie et surtout Japon-Ecosse. Et si le match des All-Blacks a également été annulé, ce qui permet au tenant du titre et à l’Afrique du sud de valider leur qualification, une décision sera prise dimanche matin concernant la rencontre entre le XV du Chardon et le pays hôte, autrement plus décisif dans la course à la qualification. Australie-Géorgie et Irlande-Samoa ont en revanche été maintenus.

Gilpin : "La décision d'annuler les matches n'a pas été prise à la légère"