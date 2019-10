Les Bleus entrevoient les quarts

C’était leur objectif et il est en passe d’être rempli. Alors que la présence de l’Angleterre et de l’Argentine dans leur poule compliquait sérieusement leur mission d’atteindre les quarts de finale de cette Coupe du monde nippone, les Bleus n’en sont déjà plus très loin. Avec leur succès inaugural face aux Pumas (23-21), confirmé mercredi contre les Etats-Unis (33-9), les joueurs de Jacques Brunel avaient fait un grand pas. Et la victoire bonifiée du XV de la Rose aux dépens des joueurs de Mario Ledesma (39-10), samedi à Tokyo, est venue accentuer cette tendance.

Le XV de France, deuxième de son groupe avec 9 points, peut se qualifier dès dimanche, à Yokohama, s’il fait respecter la logique contre les Tonga. Une victoire, un match nul ou même une défaite avec les bonus offensif et défensif lui permettrait de mettre définitivement hors de portée les Argentins, pour l’heure relégués à trois longueurs. Car en cas d’égalité, c’est la confrontation directe entre les deux équipes qui serait prise en compte. Pas de blague, donc, face aux Tongiens. Pas comme en 2011, à Wellington, où les Tricolores s’étaient inclinés (14-19).

"On n’a pas trop de marge"

"Les Tonga, ça évoque des souvenirs un peu difficiles, mais ce match nous avait ensuite permis d’aller jusqu’en finale, rappelle Maxime Médard. C’est vrai qu’on était tombés sur une équipe tongienne assez rugueuse, difficile à jouer. Ils avaient fait le match parfait pour nous battre et on avait eu une grosse chance de sortie des poules. Mais pour moi, 2011, c’est du passé. C’était une autre équipe, un autre rugby. Aujourd’hui, on a une équipe assez jeune, il y a un peu d’insouciance et j’ai plutôt envie de leur dire des mots positifs que de leur parler de ce match-là."

Une rencontre qui, dixit Jefferson Poirot, s’annonce comme "un gros combat". "On n’a pas trop de marge de manœuvre, on en est conscients, admet-il. On sait qu’on va nous proposer un gros défi physique et qu’on devra répondre là-dedans. Nous, on veut se rendre le match le plus facile possible et en répondant dans ce secteur, on pourra mieux mettre notre jeu en place. […] Il faut les agresser, avancer. On a aussi ce match des Fidji de l’année dernière (perdu 14-21, ndlr) qui nous montre que si on n’y est pas physiquement, on ne peut prétendre à rien." Il n’y a plus qu’à.