Les Bleus en route vers Tokyo

Ça se précise pour les joueurs du XV de France qui, à J-3 de leur premier match de Coupe du monde face à l'Argentine ce samedi, au Tokyo Stadium (9h15, h.f.), ont pris ce mercredi, à la mi-journée, la direction de la capitale nippone.

Les Bleus ont ainsi quitté leur premier camp de base, situé au pied du Mont Fuji et qu'ils fréquentaient depuis leur arrivée au pays du soleil levant, pour un trajet de 130km et environ 2 heures de route. Guirado et ses coéquipiers vont séjourner dans un hôtel du centre-ville jusqu'au 23 septembre, date de leur départ pour un nouveau camp de base, à Kumamoto, au Sud du Japon. D'ici là, l'issue du match face aux Pumas conditionnera grandement leur Mondial.

Une rencontre qu'ils prépareront lors d'un entraînement programmé jeudi, au Stade Ajinomoto, théâtre de l'opposition contre les Argentins ; Jacques Brunel dévoilera également sa composition d'équipe ce jeudi, à 11 heures (4h du matin, h.f.).