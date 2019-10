Les Bleus dans la douleur

Le XV de France avait besoin de deux points pour se qualifier en quarts de finale, il en a pris quatre face aux Tonga. Non sans mal. Malgré leur prestation assez inégale, poussive même, les Bleus ont assuré l’essentiel dimanche à Kumamoto (23-21), en s’imposant sur le même score qu’en ouverture face à l’Argentine. Une victoire qui leur permet de sécuriser leur place dans les deux premiers de la poule C de cette Coupe du monde, avec l’Angleterre, leur prochain adversaire samedi à Yokohama.

Comme souvent, les joueurs de Jacques Brunel étaient branchés sur courant alternatif dans cette rencontre qui, à de rares exceptions près, leur laissera peu de satisfactions. L’entame, marquée par deux beaux essais de Vakatawa (6e) et Raka (32e), a été réussie, les Tricolores ayant mis du rythme et trouvé des solutions au large. Mais assez vite, trop vite, la mécanique tricolore s’est enrayée et leurs nombreuses imprécisions dans les transmissions ont relancé des Tongiens pas si pacifiques.

Takulua (40e) et Hingano (47e) ont ainsi ramené leur équipe à trois points et, sans la réussite au pied de Romain Ntamack, auteur de trois pénalités (4e, 52e, 60e) et deux transformations, l’essai tardif de Kapeli (79e) aurait coûté cher. "Il y a une crispation, il y a des erreurs. Nous n'arrivons pas à maîtriser nos deuxièmes mi-temps, a reconnu le sélectionneur sur TF1, après-coup. Il va falloir travailler ça, mais peut-être que le fait d'être qualifié va nous permettre de nous libérer." Croisons les doigts.