Les All Blacks trop puissants

Ce n’est pas la plus large victoire de cette Coupe du monde 2019, mais c’est le score le plus lourd. Quatre jours après avoir concassé le Canada (63-0), la Nouvelle-Zélande a roulé sur la Namibie (71-9), dimanche à Yokohama, dans ce match des extrêmes de la poule B. Il fallait s’y attendre: entre le tenant du titre, grandissime favori à sa propre succession, et une équipe qui restait sur deux claques subies face à l’Italie et l’Afrique du Sud, il n’y a évidemment pas eu photo.

C'est le plus grand nombre de points inscrits en un match de la RWC par les @AllBlacks depuis qu'ils en ont passé 79 contre le Canada en 2011#NZLvNAM #RWC2019

Mais cette rencontre a tout de même réservé une petite surprise. Les joueurs de Steve Hansen, qui alignaient un XV remanié avec pas moins de douze changements par rapport à leur dernière sortie, ont mis du temps à imposer leur puissance physique. Les Namibiens ont ainsi pris l'avantage au score d’entrée, sur une pénalité de Damian Stevens (0-3, 3e), et ont ensuite fait mieux que résister. Si bien qu’à la demi-heure de jeu, les All Blacks ne menaient que d’un point (10-9, 30e).

Un simple contretemps car, au retour des vestiaires (24-9, 40e), les coéquipiers d’un Jordie Barrett auteur de 21 points ont logiquement pris l’ascendant, terminant la partie avec onze essais au total. Cette démonstration de force les propulse en tête de leur groupe et les envoie déjà – ô surprise – en quarts de finale de la compétition. Une échéance qui sera forcément déjà dans un coin de leur tête à l’heure de conclure ce premier tour, samedi prochain contre la Nazionale.