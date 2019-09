Les All Blacks s’imposent face aux Boks

Dans un match très rythmé, la Nouvelle-Zélande a battu l’Afrique du Sud (23-13) ce samedi à Yokohama, dans ce qui était le choc de la 1ère journée de la Coupe du monde. L’Afrique du Sud avait ouvert le score dès la première minute grâce à une pénalité de Handré Pollard (0-3) mais les All Blacks ont inscrit 17 points entre la 22ème et 28ème minute avec deux essais transformés et une pénalité. A la 60ème minute, les Sud-Africains étaient revenus à 17-13 grâce à un essai transformé et un drop. Mo’unga et Barrett ont ajouté deux pénalités pour les Néo-Zélandais dans le dernier quart d’heure pour sceller la victoire du double tenant du titre.