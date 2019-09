Le XV du Poireau se paye l'Australie !

Les Coupes du monde se suivent et ne se ressemblent pas pour l’Australie qui, il y a quatre ans, lors du dernier Mondial en Angleterre, avait initié son parcours de futur finaliste par deux victoires dans la "poule de la mort" de cette édition 2015 sur l’Angleterre (33-13), éliminée dès le premier tour, et sur… le pays de Galles (15-6).

Mais au Japon, les Wallabies sont apparus autrement moins souverains à l’occasion du choc de la poule D face au XV du Poireau, capable de prendre sa revanche sur l’équipe de Michael Cheika sur un score étriqué (25-29), qui ne dit pas la domination sans partage des champions d’Europe dans une première période à sens unique.

Une première depuis 1987 !

Le match des cerveaux avait en effet tourné d’abord à l’avantage de Dan Biggar qui, dès le premier quart d’heure, envoyait Hadleigh Parkes en terre promise d’une transversale au pied parfaite (13e), avant que Gareth Davies n’assomme un peu plus ses adversaires avec son essai sur interception avant la pause (38e). Les stratèges australiens Bernard Foley et Will Genia étaient sans solution, ou presque, si ce n’est sur l’unique réaction concrétisée par les vieilles jambes d’Adam Ashley-Cooper, encore vert pour sa quatrième Coupe du monde, malgré ses 35 ans (21e). La botte de Rhys Patchell faisait le reste pour un score a priori sans appel à la pause (8-23).

Sauf qu’une charnière toute neuve, suite aux rentrées de Matt To’omua et Nic White, va changer la face de ce choc: les Gallois perdaient le fil de leur jeu en même temps que les Australiens remettaient la main sur le ballon. Un essai dès le retour des vestiaires de l’ancien Biarrot Dane Haylett-Petty (48e), puis un groupé-pénétrant conclu par le capitaine Michael Hooper (62e) permettaient d’infliger un 17-6 aux Diables Rouges, réduits aux seuls coups de pied de Patchell (14 points). Un retour insuffisant toutefois pour priver les joueurs de Warren Gatland d’une première victoire en Coupe du monde sur l’Australie… depuis 1987 (*). De quoi prendre une option décisive sur la première place de la poule D et envisager déjà un possible quart de finale face au XV de France.

(*) Un succès lors de la "petite finale" de ce premier Mondial de l’histoire (22-21).