Le XV de l’Ecosse face à l’Irlande  

Ecossais et Irlandais s’affrontent ce dimanche à 9h45 (heure française) au Nissan Stadium de Yokohama, pour leurs débuts dans cette Coupe du monde. Les deux équipes sont favorites du groupe A où figurent le Japon, la Russie et les Samoa. Pour ce choc, le sélectionneur écossais Gregor Townsend a aligné un XV d’expérience. Greig Laidlaw et Finn Russell formeront la charnière.

Le XV écossais: Hogg - Seymour, Taylor, Johnson, Maitland - (o) Russell, (m) Laidlaw - Watson, Wilson, Barclay - J. Gray, Gilchrist -Nel, McInally, Dell.

Les remplaçants: Brown, Reid, Berghan, Cummings, Thomson, Price, Harris, Graham.