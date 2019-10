Le typhon s'éloigne, le bilan s'alourdit

Hagibis, le super typhon, qui a frappé samedi l'archipel du Japon s'éloigne, et l'heure est à un bilan qui ne cesse de s'alourdir d'heure en heure pour une population durement touchée par le phénomène météorologique d'une ampleur historique.

NHK has learned that at least 23 people have died due to Typhoon Hagibis. 16 people are missing, and at least 166 are injured.#Hagibis #Typhoonhttps://t.co/xZHPRNU5fb — NHK WORLD News (@NHKWORLD_News) October 13, 2019

Alors que l'équipe de rugby nationale s'apprête à disputer dans un stade de Yokohama praticable, mais autour duquel les stigmates de la tempête sont inévitables un match décisif à la mi-journée face à l'Ecosse (12h45) pour la qualification en quarts de finale de la Coupe du monde, les autorités dénombraient déjà, selon la chaîne nationale NHK, 24 morts et 16 personnes portées disparues, mais aussi au moins 166 blessés, victimes pour la plupart des pluies diluviennes et des glissements de terrain, qui se sont abattues sur la capitale Tokyo et toute sa région. Toutes les infrastructures sont impactées, d'une digue qui cédé aux alentours de Nagano à l'image de ces Shinkansen, les fameux trains à grande vitesse, fierté du pays, mis à l'arrêt sous plusieurs mètres d'eau.

Dans un tel contexte, même si le Mondial de rugby est passé au second plan pour les sinistrés, nul doute qu'une qualification des Brave Blossoms aux dépens du XV du Chardon serait un baume sur les plaies du peuple japonais.