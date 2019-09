Le sélectionneur de l'Ecosse annonce sa liste 

La Coupe du monde de rugby débutera le 20 septembre prochain au Japon. Après Jacques Brunel, qui a dévoilé lundi soir la liste des joueurs du XV de France retenus pour la compétition, c'était au tour de son homologue écossais Gregor Townsend de dévoiler ses 31 heureux élus mardi.

Sans surprise, on retrouve le demi d'ouverture de Clermont Greg Laidlaw et le joueur du Racing Finn Russell. Le talonneur Stuart McInally est lui nommé capitaine. Le sélectionneur XV du chardon se dit optimiste à l'approche de la compétition: "Les joueurs ont travaillé dur pour être dans la meilleure forme de leur carrière et nous savons que quand ils jouent à leur niveau ils sont capables de battre n'importe quelle équipe dans le monde".

L’Écosse affrontera lors du premier match les Irlandais le 22 septembre, puis le Japon, la Russie et les Samoa.

Here’s your Scotland squad for the Rugby World Cup 2019 in Japan! #AsOne



