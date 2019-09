Le pays de Galles se paye l'Australie

Le pays de Galles a remporté (29-25) le match au sommet du groupe D de la Coupe du monde 2019 au Japon, dimanche, face à l'Australie. Les Gallois, qui n'avaient plus battu les Wallabies depuis 1987, menaient de quinze points à la mi-temps grâce notamment à des essais de Parkes et Davies. L'Australie s'est réveillée après la pause en réduisant l'écart par l’intermédiaire de Haylett-Petty et Hooper, mais le XV du Poireau a tenu bon, notamment grâce au pied de Patchell. A la faveur de ce succès bonifié, les Gallois prennent trois points d'avance au classement de la poule sur leurs victimes du jour et finiront, sauf surprise, en tête de ce groupe D. Un peu plus tôt, la Géorgie avait disposé de l'Uruguay et ne compte qu'un point de retard sur l'Australie.