Le Paris Sevens reporté, le Mondial U20 annulé

Communiqué de World Rugby :



Les étapes du circuit mondial masculin du HSBC World Rugby Sevens Series de Londres et Paris sont reportées, pour l'instant jusqu'au mois de septembre.



L'étape du circuit mondial féminin du HSBC World Rugby Sevens Series de Langford est reportée à une date ultérieure cette année.



La finale Hommes du HSBC World Rugby Sevens Challenger Series est reportée à plus tard dans l'année.



Un certain nombre de tournois régionaux de qualification pour les Coupes du monde de rugby 2021 et 2023 sont également reportés.





Le Championnat du Monde des Moins de 20 ans, prévu fin juin début juillet dans le nord de l'Italie, est annulé après consultation de la Federazione Italiana Rugby.



Le cas du tournoi de repêchage pour la qualification olympique prévu au mois de juin est en train d'être examiné en profondeur. World Rugby est en étroite discussion avec le Comité International Olympique (CIO) quant au processus de qualification via le tournoi dans le cas où le repêchage ne pourrait être organisé en raison de la pandémie de Covid-19.



Déclaration du président de World Rugby, Bill Beaumont :

Après un échange transparent et constructif avec les fédérations concernées, tant au niveau de l'organisation que de la participation, et en mettant au cœur des décisions la santé de la communauté mondiale du rugby, les tournois suivants seront reportés :En complément, le tournoi suivant est annulé :Le World Rugby Hall of Fame, situé à Rugby, au Royaume-Uni, sera fermé jusqu'à la fin du mois de mai, conformément aux décisions des autorités en matière de santé publique.Ces dernières décisions ont été prises en concertation avec les fédérations parties prenantes et fait suite au report déjà annoncé des tournois de Hongkong et de Singapour du HSBC World Rugby Sevens Series et du HSBC World Rugby Sevens Challenger Series féminin à Stellenbosch, en Afrique du Sud. Ces décisions ont été prises conformément aux recommandations des gouvernements et autorités sanitaires concernées.« Nous sommes solidaires de la famille mondiale du rugby et des habitants du monde entier en cette période exceptionnelle et difficile, et je veillerai à ce que nous continuions à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour protéger la santé de la famille mondiale du rugby et du grand public. Prendre les mesures appropriées pour atténuer la propagation du coronavirus Covid-19 conformément aux recommandations des gouvernements et des agences de santé publique est primordial. Cela a étayé notre décision, prise en concertation avec nos fédérations, afin de suspendre ces tournois de World Rugby avec effet immédiat, y compris l'annulation du Championnat du Monde des Moins de 20 ans, suite à des échanges avec nos amis de la fédération italienne.Il nous reste deux équipes féminines et une équipe masculine à qualifier et nous envisageons actuellement toutes les options afin de nous assurer que le processus de qualification reste juste et équitable jusqu'à son terme"