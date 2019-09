Le nouveau visage des Bleus face aux Etats-Unis

Un fort vent était attendu pour la rencontre face aux Etats-Unis mais si le Typhon s’éloigne vers la Corée et devrait épargner le XV de France, celui-ci a tout de même été balayé par douze changements par rapport à l’équipe qui est venue à bout de l’Argentine lors de l’importantissime victoire initiale. Evidemment, cela n’a rien à voir avec une quelconque sanction mais bien plus à une planification plus globale qui tient compte de l’enchaînement des deux matches contre les Etats-Unis, mercredi, puis face aux Tonga quatre jours plus tard.

"On essaye d’équilibrer sur les deux parties, de faire jouer tout le monde même si certains vont doubler. On a aussi essayé de tenir compte de la forme et de l’état de santé de chacun. Il a fallu composer deux équipes. C’est un équilibre à tenir sachant que malheureusement peut-être qu’il y aura des contretemps sur la première rencontre", a plaidé Jacques Brunel en conférence de presse. Les Bleus n’ont pas été épargnés par les blessures, le sélectionneur confirmant par ailleurs l’arrivée au Japon de Gomes Sa ce lundi.

Un équilibre global qui a donc nécessité douze changements avec les seuls Yoann Huget, Arthur Iturria et Gaël Fickou rescapés du premier match contre les Pumas. En charnière, la paire Dupont-Ntamack est remplacée par le duo Machenaud-Lopez. A noter d’ailleurs que c’est Baptise Serin qui prend place sur le banc et non pas Dupont.

Enfin, le capitaine sera Louis Picamoles dont l’attitude a manifestement tapé dans l’œil du sélectionneur. "C’est celui qui a le plus d’expérience dans une équipe remaniée. C’était le choix le plus logique. Dans la vie du groupe et dans la construction du jeu depuis le début il a montré beaucoup d’investissements, souvent à bon escient. C’est un visage que je ne lui connaissais pas, c’est surprenant et très positif", a confirmé un Jacques Brunel sous le charme.