Le Japon réussit son entrée

En match d’ouverture de la Coupe du monde ce vendredi, le Japon, pays hôte de la compétition, s’est imposé (30-10) face à la Russie. Dans un match assez triste techniquement, les Japonais menaient 12-7 à la mi-temps avec deux essais inscrits, dont un à la 38e minute.

En deuxième période, les Nippons ont également franchi la ligne à deux reprises avec notamment un triplé de Kotaro Matsushima. Victoire et bonus offensif avec quatre essais, le Japon fait le plein de confiance avant d’affronter l’Irlande le 28 septembre. La Russie affrontera l’Ecosse, mardi 24 septembre.

Full-time and @JRFURugby have opened #RWC2019 with a 30 to 10 win over @russiarugby #JPNvRUS pic.twitter.com/vQUqwrKULN