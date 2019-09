Le Japon crée l'exploit face à l'Irlande

Une ambiance de feu pour un exploit historique. Le Japon avait déjà réussi à s’offrir le scalp de l’Afrique du Sud lors du Mondial 2015 (34-32), c’est cette fois l’Irlande que les hommes de Jamie Joseph ont réussi à accrocher à leur palmarès (19-12). Pour le deuxième match de leur Coupe du monde, ils viennent de placer la barre très haut et ont ainsi affirmé leurs ambitions devant plus de 50 000 spectateurs en délire. Ce succès leur offre même la première place de la poule A et de réelles perspectives.

C’est d’autant plus fort que la rencontre avait bien mal débuté. Les essais rapides de Garry Ringrose (13e) puis de Rob Kearney (21e) ont laissé croire à une démonstration de l’Irlande. Mais même à 12-3 contre eux, les Japonais ne se sont pas désunis, ils ont toujours cherché à jouer, à multiplier les offensives ballon en mains et c’est ainsi que la récompense est venue. Certes, c’est d’abord par la botte de Yu Tamura qu’ils sont revenus (12-6 puis 12-9 à la pause), mais la suite leur a donné raison.

UNBELIEVABLE!



On home turf, Japan have achieved an incredible win over Ireland! Shizuoka is rocking!



FT: Japan 19-12 Ireland #RWC2019 #JPNvIRE pic.twitter.com/ng798ka6gp — Rugby World Cup (@rugbyworldcup) September 28, 2019

Avec trois points de retard à la mi-temps, cet écart infime les a sans doute confortés. Et le début de deuxième période sera à sens unique avec 68% de possession à la 60e minute de jeu ! C’est dire s’ils ont eu les munitions. Et si l’ouvreur japonais a manqué la pénalité de l’égalisation (55e), ce n’était que partie remise. Le pays hôte va faire mieux que ça avec une passe sur un pas de Thimothy Lafaele pour Kenki Fukuoka et un essai impeccable en bout de ligne (16-12, 61e). Avec la transformation de Tamura qui ajoutera une pénalité (19-12, 71e), l’écart était fait.

Evidemment, l’Irlande n’a pas abandonné cette victoire aux Japonais qui ont dû défendre comme des morts de faim dans les dernières minutes. Ils l’ont si bien fait que Fukuoka a réussi une interception à deux minutes de la fin qui a mis un terme aux ambitions irlandaises. S’il a été repris par Earls à quelques mètres de la ligne, ce fut le coup de grâce des ambitions du numéro 1 mondial. Quelques secondes plus tard, c’est tout un stade, sans doute tout un pays, qui a pu exploser de joie.