L'Australie fait honneur à ses couleurs

Privée de joker après sa défaite contre le pays de Galles, l'Australie n'a pas tremblé pour dominer l'Uruguay (45-10), samedi à Oita, lors de la 3e journée de la Coupe du monde.

Avec leur maillot dit "aborigène", porté pour la première fois lors d'un Mondial, les Wallabies ont inscrit sept essais, signés Haylett-Petty (6e, 69e), Petaia (25e), Kuridrani (31e, 46e), Genia (53e) et Slipper (61e), pour empocher le point de bonus offensif. Les hommes de Michael Cheika devront battre la Géorgie vendredi prochain pour assurer leur qualification pour les quarts de finale.

Les Uruguayens, qui ont déjà réussi leur Coupe du monde en battant les Fidji, ont été récompensés de leurs efforts en fin de match par l'essai de Diana (79e).

The @Wallabies are still on track to take a @rugbyworldcup quarter-final spot after a 45-10 win over Uruguay. #AUSvURU #RWC2019



READ: https://t.co/bpNkFJon2P pic.twitter.com/Pd47yNxinV