L'Australie domine la Géorgie dans la douleur

Les Wallabies n'ont rassuré personne, surtout pas leurs supporters, ce vendredi, à Shizuoka, où les vice-champions du monde n'ont assuré que sur le tard leur victoire sur la Géorgie (27-8, mi-temps : 10-3) pour conclure leur phase de poules.

Avec 2 essais dans les six dernières minutes, les @wallabies sont venus à bout d'une grosse équipe géorgienne et décrochent le bonus#AUSvGEO #RWC2019

@TMCtv pic.twitter.com/0yZu1QPdnm — Rugby World Cup (@RugbyWorldCupFR) October 11, 2019

Déjà qualifiés pour les quarts de finale, avant même cet affrontement face aux Lelos d'un Mamuka Gorgodze, qui disputait là un 15e match de Coupe du monde, les joueurs de Michael Cheika ne risquent pas d'avoir donné des sueurs froides à leurs plus que probables futurs adversaires anglais. Encore indisciplinés avec un carton jaune pour le n°8 Isi Naisarani, les coéquipiers de Michael Hooper ne menaient que de 7 points à la pause, suite au premier essai de Nic White (22e). Les Géorgiens, déjà éliminés, mais parfois héroïques en défense, trouvaient le moyen de répondre à Marika Koroibete (59e) par Alexander Todua (69e) et la victoire australienne ne sera scellée qu'à la faveur de deux nouveaux essais, inscrits dans les six dernières minutes et signés Jack Dempsey (74e) et Will Genia (78e).

Si l'Australie s'empare de la tête de la Poule D, le pays de Galles, qui affronte l'Uruguay dimanche (10h15), devrait récupérer son bien et à ce titre retrouver les Bleus de Brunel en quarts de finale.