L’Angleterre surclasse l’Argentine

L’Angleterre a disposé de l’Argentine ce samedi à Tokyo, pour sa troisième sortie dans ce Mondial 2019. Une victoire synonyme de qualification pour les quarts de finale.

Grâce à six essais signés May (9e), Daly (36e), Youngs (40e+2), Ford (46e), Nowell (75e) et Cowan-Dickie (80e), le XV de la Rose s’est imposé 39-10, avec le bonus offensif à la clef.

Réduits à 14 dès la 18e minute après le carton rouge essuyé par Lavanini, les Pumas ont sauvé l’honneur par Moroni (72e). Un succès du XV de France contre les Tonga dimanche et les Argentins seront officiellement éliminés.