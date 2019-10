L'Angleterre sort l'Australie

Ce samedi matin, à Oita, avait lieu le premier quart de finale du Mondial organisé au Japon, et l'Angleterre y a tenu son rang. Le XV de la Rose, opposé à l'Australie, a franchi l'écueil (40-16) au terme d'un match spectaculaire au cours duquel pas moins de cinq essais ont été inscrits, dont quatre à l'avantage des Britanniques et un doublé à mettre au crédit de Jonny May.

Les Wallabies, finalistes malheureux il y a quatre ans, quittent donc la compétition, laissant le soin aux Anglais de défier la Nouvelle-Zélande ou l'Irlande, samedi prochain dans le dernier carré.