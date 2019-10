L'Angleterre déjà en quarts

Il faudra attendre une semaine supplémentaire, et peut-être un peu plus, pour véritablement jauger le niveau de l'Angleterre sur cette Coupe du monde. Après deux succès aussi aisés qu'attendus contre les Tonga (35-3) et les Etats-Unis (45-7), le XV de la Rose a enchaîné par une troisième victoire bonifiée, cette fois contre un adversaire d'un autre calibre, l'Argentine (39-10). Mais si le score est assez large, c'est certainement dû au carton rouge reçu dès la 18e minute par Tomas Lavanini, qui a placé les Pumas en infériorité numérique pendant plus d'une heure.

Le robuste deuxième-ligne, qui rejoindra Leicester dans la foulée de ce Mondial, c'est à dire dans plus très longtemps, s'est rendu coupable d'un plaquage haut logiquement sanctionné par M. Owens. Dommage pour le suspense, car les Argentins avaient bien débuté cette rencontre, en prenant le score par Urdapilleta (0-3, 7e), avant d'encaisser un essai de May dans la foulée (5-3, 9e). A quatorze, les hommes de Mario Ledesma, qui y avaient cru jusqu'à la dernière minute face à l'équipe de France il y a deux semaines, ont vaillamment résisté une vingtaine de minutes, avant de craquer juste avant la pause, sur deux essais de Daly (10-3, 36e) et Youngs (15-3, 40e).

Au retour des vestiaires, Ford a très vite assuré le point de bonus offensif (22-3, 45e), ce qui a sans doute causé ce petit relâchement anglais en seconde période. Moroni (25-10, 72e) a sauvé l'honneur pour des Argentins pratiquement éliminés désormais, avant que Nowell (32-10, 74e) et Cowan-Dickie (39-10, 80e) ne viennent redonner un peu plus d'ampleur au succès de leur équipe.

Voilà le XV de la Rose déjà qualifié pour les quarts de finale, histoire de tourner la page d'une humiliante élimination en phase de poules il y a quatre ans. Les hommes d'Eddie Jones n'auront plus que la première place du groupe à jouer, dans une semaine à Yokohoma, face à la France. Quant aux Bleus de Brunel, ce résultat les rapproche eux aussi des quarts de finale. Il faudra juste éviter le faux-pas, dimanche, contre les Tonga. Pour aborder le "crunch" qui se profile avec moins de pression.