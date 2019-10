Kolbe et l'Afrique du Sud balaient l'Italie

Après un revers dans la finale avant l'heure face aux All Blacks (23-13) et un carton contre la modeste Namibie (57-3), l'Afrique du Sud savait jouer un match décisif pour la qualification en quarts de finale de la Coupe du monde au Japon ce vendredi, à Shizuoka, face à une équipe d'Italie victorieuse avec bonus de ces deux premières rencontres dans la compétition. Et les Springboks n'ont pas fait de détail en écrasant là aussi avec le bonus offensif les Transalpins (49-3).

Full-time | Cheslin Kolbe scores twice as @Springboks beat Italy by 46 points #RSAvITA #RWC2019 pic.twitter.com/wqBqRGBY3H — Rugby World Cup (@rugbyworldcup) 4 octobre 2019

Les joueurs de Rassie Erasmus, dont la puissance des avants n'est plus à démontrer, n'avaient pas besoin du cauchemar des piliers italiens entre deux sorties sur blessures et un carton rouge pour imposer sa loi. Et inscrire pas moins de 7 essais, dont notamment un doublé de Cheslin Kolbe, l'ailier du Stade Toulousain (6e, 53e).

Au classement de la poule B, les Boks rejoignent la Squadra Azzurra en tête et dépassent au passage la Nouvelle-Zélande, qui compte toutefois un match en moins et retrouvera l'Italie samedi prochain (6h45), après avoir affronté la Namibie dès dimanche (6h45).