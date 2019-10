Jusqu'ici tout va bien pour l'Afrique du Sud...

Rassie Erasmus, le sélectionneur sud-africain, a pris un risque. Si tout va bien jusqu’ici pour les Springboks qui, après une défaite dans la finale avant l’heure face aux All Blacks (23-13), ont depuis fait carton plein aux dépens de la modeste Namibie (57-3) et encore ce vendredi, à Shizuoka, contre l’Italie de Sergio Parisse, qui avait rêvé sans doute d’un autre scénario que ce premier et lourd revers d’une Nazionale courageuse, mais trop limitée (49-3) pour son nouveau record battu en Coupe du monde (*).

Des Boks dont la puissance des avants n'est plus à démontrer et qui n'avaient surtout pas besoin du cauchemar qu’ont vécu les piliers italiens lors de ce match, entre deux sorties sur blessures dès la première période (Ferrari, Riccioni) – les mêlées seront simulées à partir de la 20e minute - et le carton rouge d’Andrea Lovotti (43e), pour imposer leur loi. Et inscrire pas moins de sept essais, dont notamment un doublé de Cheslin Kolbe, l'ailier du Stade Toulousain, qui pourrait bien être le meilleur marqueur de ce Mondial nippon (6e, 53e). Kolbe ou le visage rayonnant et séduisant de cette équipe déjà en route pour les quarts de finale, avant même son match face au Canada mardi prochain.

SA Rugby ouvre une procédure

Mais cette Afrique du Sud a aussi sa face sombre: Eben Etzebeth (27 ans, 81 sélections) était titulaire face à la Squadra Azzurra et fut comme toujours à la pointe du combat. Pourtant, la recrue vedette du Rugby Club Toulonnais se retrouve en pleine tourmente.

Le rugueux deuxième ligne performe dans ce Mondial nippon, bien qu’il doive faire face en Afrique du Sud à des poursuites pour insultes et agression racistes, avant son départ pour le Japon. Pas plus tard que la veille d’affronter l’Italie, Etzebeth avait appris que sa propre fédération (SA Rugby) avait ouvert à son encontre une procédure interne, suite à l’annonce d’un dépôt de plainte de la Commission sud-africaine des droits de l’homme (SAHRC) contre le joueur, accusé par plusieurs témoins d’avoir insulté un sans-domicile fixe et pointé une arme à feu sur celui-ci à la fin du mois d’août.

Autant dire que c’est une véritable épée de Damoclès qui va continuer de peser sur le futur Toulonnais, dont l’aura et l’abattage ne sont plus à démontrer au sein de sa sélection. Mais au pays de l’apartheid, dont le régime fut renversé au début des années 90, on ne pardonnera rien, si les faits sont avérés, quand bien même il s’agit de la star Etzebeth.