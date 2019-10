Japon: Un seul changement face aux Boks

Le Japon, si séduisant lors du match de sa qualification historique face à l'Ecosse, n'avait aucune raison de bouleverser son quinze de départ pour le choc à venir en quarts de finale de la Coupe du monde face à l'Afrique du Sud dimanche, à Tokyo (12h15).

Le sélectionneur Jamie Joseph n'a ainsi procédé qu'à un seul et unique changement pour tenter de rééditer la victoire du Mondial 2015, lorsque les Brave Blossoms, alors entraînés par Eddie Jones, avaient stupéfait une première fois la planète rugby en surprenant les Springboks (34-32).

Cette seule et unique retouche concerne le poste d'arrière, où Will Tupou est remplacé par Ryohei Yamanaka, invité à accompagner les cadres de l'équipe, à commencer par l'incontournable capitaine Michael Leitch, omniprésent dans les médias et qui pourrait bientôt être élevé au rang de demi-dieu, si jamais son équipe venait à rééditer l'exploit. Avec Leitch, Matsushima, Horie et Thompson étaient les 3 autres joueurs déjà présents il y a 4 ans lors du succès inoubliable de Brighton.

Le XV japonais : Yamanaka - Matsushima, Lafaele, Nakamura, Fukuoka - (o) Tamura, (m) Nagare - Labuschagne, Himeno, Leitch (cap.) - Moore, Thompson - Koo, Horie, Inagaki.

Remplaçants : Sakate, Nakajima, Ai Valu, van der Walt, Lelei Mafi, Tanaka, Matsuda, Lava Lemeki