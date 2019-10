Japon-Ecosse finalement maintenu

Menacé d'annulation à cause du typhon Hagibis comme plusieurs rencontres depuis le début de la Coupe du monde 2019 de rugby, le match entre le Japon et l'Ecosse aura finalement lieu dimanche. Cette partie déterminante pour la qualification en quarts de finale dans le groupe A se tiendra bien au Nissan Stadium de Yokohama à 12h30, ont annoncé les organisateurs. La pelouse de l'enceinte nippone a été inspectée et jugée praticable par World Rugby, au contraire de celle de Kamaishi qui devait accueillir le Namibie-Canada du groupe B. Les Ecossais, troisièmes avant cette ultime rencontre, ont besoin d'une victoire bonifiée pour espérer doubler le pays organisateur et se qualifier pour la suite des opérations.