Italie: Retour de Zanni face aux Bleus

Le sélectionneur des Azzurri Conor O’Shea a dévoilé ce mercredi le XV titulaire de l’Italie face aux Bleus vendredi soir (21 h) au Stade de France en préparation de la Coupe du monde au Japon (20 septembre – 2 novembre).

Par rapport au dernier match des Italiens (victoire 85-15 face à la Russie), on note trois changements parmi les hommes de départ avec le retour en deuxième ligne de l’incontournable Alessandro Zanni (113 sélections) et le changement des piliers. Simoni Ferrari remplace Federico Lovotti à gauche alors que Marco Riccioni substitue Tiziano Pasquali à droite.

Sergio Parisse sera évidemment présent en troisième ligne. Le sélectionneur irlandais continue avec la charnière installée lors du dernier Tournoi des 6 Nations: Tito Tebaldi à la mêlée, Tommaso Allan à l’ouverture.

Le XV de départ de l’Italie: Hayward - Bellini, Campagnaro, Morisi, Minozzi - (o) Allan, (m) Tebaldi - Polledri, Parisse (cap.), A. Steyn - Ruzza, Zanni - Riccioni, Bigi, Ferrari.

Remplaçants: Zani, Lovotti, Pasquali, Budd, Negri, Palazzani, Canna, Benvenuti

