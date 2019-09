Italie: Parisse dans l’histoire

Emblématique joueur du Stade Français pendant quatorze ans (2005-2019), Sergio Parisse, qui s’est engagé en juillet dernier en faveur du RC Toulon, va disputer son cinquième Mondial avec l'Italie. Seulement trois joueurs dans l’histoire ont participé à cinq Coupes du monde de rugby: le trois-quarts samoan Brian Lima de 1991 à 2007 et l'ancien coéquipier de Parisse chez les Azzurri Mauro Bergamasco, entre 1999 et 2015.

L’Italie débute sa Coupe du monde dimanche à 07h15 (heure française) face à la Namibie, et Parisse sera bien évidemment titulaire et capitaine, pour sa 141ème sélection. Les Transalpins figurent dans le groupe B avec le Canada, la Namibie, l’Australie et Nouvelle-Zélande.