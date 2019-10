Irlande: Schmidt ne change pas une équipe qui gagne face aux Blacks

On a dit cette équipe d'Irlande en fin de course et plus vraiment à même d'assumer ce statut parmi les favoris de la Coupe du monde au Japon. La défaite concédée contre le pays hôte a eu tendance à confirmer cette impression.

Mais il demeure une réalité à l'heure où le XV du Trèfle s'apprête à défier l'ogre néo-zélandais au stade des quarts de finale ce samedi, à Tokyo (12h15) : les All Blacks ont concédé 2 défaites en 2 ans face aux Irlandais (40-29 en 2016 et 16-9 en 2018). Un bilan qui a de quoi motiver les hommes de Joe Schmidt et inciter le sélectionneur irlandais à maintenir sa confiance à ses cadres. D'où les titularisations de l'inamovible arrière Rob Kearney et du vice-capitaine Peter O'Mahony aux dépens respectivement de Jordan Larmour et Tadgh Beirne, qui n'ont pourtant pas démériter lors de la phase de poules. Une stabilité qui vaudra à la charnière Johnny Sexton-Conor Murray, alignée pour la 56e fois, de devenir à cette occasion la 2e paire la plus capée de l'histoire derrière la doublette australienne Larkham-Gregan (79 fois).

Au final, 12 des 15 titulaires l'étaient déjà lors de la dernière victoire sur les Blacks en novembre dernier ; pour rappel, l'Irlande a perdu ses six premiers quarts de finale de Coupe du monde.

Le XV irlandais : R. Kearney - Earls, Ringrose, Henshaw, Stockdale - (o) Sexton, (m) Murray - Van der Flier, Stander, O'Mahony - Ja. Ryan, Henderson - Furlong, Best (Cap.), Healy.

Remplaçants : N. Scannell, Kilcoyne, Porter, Beirne, Ruddock, L. McGrath, Carbery, Larmour.