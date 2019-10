Irlande-Samoa épargné par le typhon

Heureux les supporters irlandais et samoans qui, à la différence notamment de leurs homologues anglais, français, italiens ou néo-zélandais, pourront à l'occasion d'un dernier match de poules soutenir leur équipe respective.

Si le typhon Hagibis a eu raison des chocs Angleterre-France (Poule C) et Nouvelle-Zélande-Italie (Poule B), la rencontre entre l'Irlande et les Samoa, 3e match programmé samedi dans le cadre de la Poule A, est jusqu'à nouvel ordre maintenue.

Disputée à Fukuoka (12h45), cette opposition devrait ainsi être épargné par le phénomène météorologique et ses conséquences sur la région de Tokyo, censée être la plus impactée. Vendredi, Australie-Géorgie doit aussi avoir lieu à Shizuoka (12h15).

