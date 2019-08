Guirado: "On termine sur une bonne note"

Large vainqueur de l'Italie (47-19) ce vendredi au Stade de France, le XV de France s'est rassuré avant de s'envoler pour le Japon, pour disputer la prochaine Coupe du monde.

Guilhem Guirado, capitaine des Français, mais remplaçant hier contre la Squadra Azzurra, a livré son ressenti sur la rencontre, et se félicite de l'attitude des joueurs, notamment en première période. "Il faut retenir le résultat et notre comportement parce que nous aurions pu baisser la tête et encaisser plus de points à 13. Nous nous sommes accrochés et nous avons continué à y croire. Il reste encore des choses à faire mais les mecs s’accrochent. On termine sur une bonne note pour les 37 joueurs qui ont formé ce groupe et qui travaillent dur depuis deux mois", a-t-il déclaré après la rencontre devant la presse.

Par ailleurs, l'homme aux 70 sélections, dont 31 comme capitaine, aurait annoncé, selon L'Equipe, à ses coéquipiers que c'était la dernière fois qu'il jouait avec le maillot bleu sur le sol français, et qu'il devrait donc prendre sa retraite internationale après la Coupe du monde.