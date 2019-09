Galles: Sans Williams, ni Lee

"C’est l’équipe la plus forte que nous ayons jamais sélectionné", a affirmé Warren Gatland. Le sélectionneur du Pays de Galles a annoncé ce dimanche, au lendemain d'une défaite face à l'Irlande (22-17), la liste des 31 joueurs qui tenteront à l’issue de la Coupe du Monde au Japon (20 septembre – 2 novembre) de ramener à Cardiff le trophée William Webb-Ellis.

Et les absences du centre Scott Williams ainsi que des piliers Samson Lee et Rob Evans seront soulignées. Sinon, du classique avec des cadres emblématiques comme le capitaine et deuxième ligne Alun Wyn Jones, l’ailier George North, l’ouvreur Dan Biggar, le troisième ligne Josh Navidi, le demi de mêlée Gareth Davies et l’arrière Leigh Halfpenny.

Le XV du Poireau, n°1 mondial au classement World Rugby, affrontera en phase de poules dans l’ordre la Géorgie, l’Australie, les Fidji et l’Uruguay.

Les 31 Gallois :

Avants : Jake Ball, Adam Beard, Rhys Carré, James Davies, Elliot Dee, Ryan Elias, Tomas Francis, Cory Hill, Alun Wyn Jones (cap.), Wyn Jones, Dillon Lewis, Ross Moriarty, Josh Navidi, Ken Owens, Aaron Shingler, Nicky Smith, Jusitn Tipuric, Aaron Wainwright.

Arrières : Josh Adams, Hallam Amos, Dan Biggar, Aled Davies, Gareth Davies, Jonathan Davies, Leigh Halfpenny, George North, Hadleigh Parks, Rhys Patchell, Owen Watkin, Liam Williams, Tomos Williams.