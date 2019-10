Galles: Halfpenny de retour face aux Springboks

Il était absent lors du quart de finale remporté sur le fil face au XV de France, mais Leigh Halfpenny (30 ans, 84 sélections), l'arrière et buteur du pays de Galles, effectuera son retour en tant que titulaire dans le quinze de départ de Warren Gatland à l'occasion du choc face aux Springboks en demi-finale dimanche, à Tokyo (10h).

Auteur de 780 points en sélection, l'ancien Toulonnais, qui n'avait débuté qu'une seule rencontre face à l'Uruguay (dont il sera désigné meilleur joueur), bénéficie du forfait définitif de celui qui lui barrait le poste dans ce Mondial nippon : Liam Williams a dû renoncer en raison d'une blessure à la cheville. Quant à eux incertains, les 2 centres Jonathan Davies et Hadleigh Parkes tiendront bien leur place au coup d'envoi, alors qu'en 3e ligne, c'est Ross Moriarty qui remplace Josh Navidi au poste de n°8, lui aussi privé sur blessure de la fin de compétition. Davies succédant à Owen Watkin, ce sont les 3 changements opérés d'une semaine sur l'autre parmi les quinze titulaires gallois.

Le XV gallois : L. Halfpenny - G. North, J. Davies, H. Parkes, J. Adams - (o) D. Biggar, (m) G. Davies - J. Tipuric, R. Moriarty, A. Wainwright - A. W. Jones (Cap.), J. Ball - T. Francis, K. Owen, W. Jones.

Remplaçants : Dee, R Carre, Francis, Beard, Shingler, T Williams, Patchell, Watkin.

