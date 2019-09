France-Etats-Unis menacé par un typhon ?

Et si la météo venait jouer un sale coup au XV de France ?

Les Bleus doivent affronter les Etats-Unis ce mercredi (9h45, heure française) à Fukuoka, et sont sous la menace d'un typhon. Selon le site spécialisé AccuWeather, "des conditions dignes d'un typhon avec vents dévastateurs et pluies torrentielles" sont attendues dans la ville hôte de la rencontre. Des prévisions qui pourraient forcer l'annulation du match, et entraîner une très mauvaise opération pour la France.

En effet, dans ce cas précis, les deux équipes récupéreraient 2 points, contre les 5 que la France espère dans cette rencontre, avec une victoire bonifiée contre un adversaire, a priori, plus faible. De quoi modifier grandement le classement de la poule C.