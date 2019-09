Du travail bien fait pour l'Angleterre

Après avoir passé un 35-3 aux Tonga pour son entrée en lice dans le tournoi, l'Angleterre n'a fait qu'une bouchée des Etats-Unis (45-7), ce jeudi, pour sa deuxième rencontre dans la Coupe du monde 2019. Deux victoires, deux points de bonus offensif, et donc dix points au compteur. Le contrat est rempli pour les hommes du sélectionneur Eddie Jones, qui avait choisi de faire quelque peu tourner son effectif, en laissant quelques cadres au repos, comme Manu Tuilagi, en tribunes, ou Owen Farrell, entré en fin de match.

A Kobe, George Ford était bien sur le pont, et l'ouvreur de Leicester a été élu homme du match. C'est lui qui a inscrit le premier essai de la rencontre (5e), et si on peut lui reprocher ses deux échecs au pied (sur six tentatives), le n°10 anglais a parfaitement dirigé le jeu de son équipe. Le XV de la Rose a inscrit cinq autres essais, signés B. Vunipola (25e), Cowan-Dickie (33e), Cokanasiga (48e, 75e), McConnochie (59e) et Ludlam (67e), imprimant une domination sans relâche: il y avait 19 points d'écart à la pause (19-0), le double au coup de sifflet final. Tout juste les Américains ont-ils sauvé l'honneur, récompensés de leurs efforts par un essai à la sirène de Campbell (80e+2). Le seul vrai impair ? Cet étrange maillot rouge et bleu des Anglais, face à des Américains en blanc, qui avait de quoi surprendre.

A titre de comparaison, en 2007, l'Angleterre s'était imposée sur un score moins flatteur face aux Eagles (28-10). Pour le favori de cette poule C, celle de la France, les choses sérieuses débuteront dans un peu plus d'une semaine, samedi, avec un duel contre l'Argentine. Les Américains, eux, peuvent maintenant se tourner vers leur match face aux Bleus, mercredi prochain, à Fukuoka. Ils ont probablement perdu deux titulaires: le pilier du Stade Toulousain, David Ainu'u, touché au genou en tout début de rencontre (3e), et le troisième-ligne John Quill, exclu après un choc tête contre tête contre Farrell (69e).