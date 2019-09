Des Anglais déjà champions du monde... de la com'

Déjà surnommés depuis le début de leur préparation les Rising Sons en référence évidemment au pays du soleil levant, mais aussi à la mère japonaise de leur sélectionneur Eddie Jones, les joueurs de l'équipe d'Angleterre, adversaire des Bleus de Brunel lors du Mondial nippon, qui s'ouvre vendredi par l'opposition entre le pays hôte et la Russie, ont assurément d'ores et déjà remporté le titre de champions du monde de la communication. Un XV de la Rose sans rival dans ce domaine.

Après l'annonce de la liste des sélectionnés pour la compétition, qui avait déjà marqué les esprits à travers une vidéo où les heureux élus étaient dévoilés à travers des témoignages de proches, de photos et d'archives, plus touchantes les unes que les autres, c'est le spot publicitaire réalisé par 02, le sponsor principal de la sélection, qui touche au sublime... Où Owen Farrell et ses coéquipiers se retrouvent plongés dans le Japon médiéval, en train de fourbir leurs armes et s'équipant d'armures pour mieux relever le combat qui les attend.

A déguster sans modération. Les joueurs du XV de France, derniers adversaires de ces Anglais en phase de poules le 12 octobre prochain, à Yokohama, sont prévenus...