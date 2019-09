Débuts en fanfare pour les Gallois

Du travail bien fait pour le pays de Galles. Opposés à la Géorgie, adversaire largement à leur portée pour leur premier match dans cette Coupe du Monde, les Gallois, ultra-dominateurs, notamment en 1ère période, ont infligé une défaite logique à leurs adversaires du jour (43-14) ce lundi à Toyota, pour prendre la tête de la poule D, à égalité de points avec l’Australie, vainqueur samedi des Fidji (39-21).

Final whistle sounds and @WelshRugbyUnion have won their opening #RWC2019 match in impressive fashion #WALvGEO pic.twitter.com/rPx9NpfLky — Rugby World Cup (@rugbyworldcup) 23 septembre 2019

Le XV du Poireau a assommé la rencontre dans les vingt premières minutes, pendant lesquelles les Géorgiens étaient trop limités pour lutter en défense. Après un lancement efficace en mêlée, Jonathan Davies (3e) a débuté rapidement le festival gallois en profitant d’un alignement laxiste des Lelos. Justin Tipuric (13e) s’est ensuite joué de la défense sur une feinte de passe pour filer entre les perches. Josh Adams (19e) a conclu une belle combinaison avec Dan Biggar, par ailleurs auteur de 9 points (4/6 au pied). Liam Williams (40e) a assuré juste avant la pause le bonus offensif, portant la marque à 29-0.

Plus convaincants que leurs rivaux australiens

L’objectif de la rencontre étant atteint, les Gallois se sont logiquement relâchés lors du deuxième acte, laissant la Géorgie franchir la ligne d’essai à deux reprises. Dès le retour des vestiaires par Shalva Mamukashvili (42e) sur un ballon porté bien exécuté, et par le pilier de Montpellier Levan Chilachava (68e), vainqueur d’une série d’affrontements sur la ligne avec les avants gallois. Le pays de Galles a finalement redémarré la machine dans le dernier quart d’heure. Tomos Williams (64e) a battu Gela Aprasidze à la course après un jeu au pied inspiré de George North, qui a ensuite lui-même cassé trois plaquages grâce à sa puissance et ses appuis (75e) pour une réalisation personnelle.

Si l’opposition n’était pas la même, les Gallois ont été bien plus convaincants que l’Australie, qui a connu des difficultés dans le secteur défensif face aux Fidji. Les Wallabies sont d’ailleurs les prochains adversaires de ces Gallois aux grandes ambitions dans ce Mondial. Un duel décisif pour la première place du groupe D, et qui déterminera sans doute le potentiel adversaire de la France en quarts de finale.