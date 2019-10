Cinq arbitres français concernés par les 1/4, le Sud-Africain Peyper pour les Bleus

C'est aussi la France qui gagne... La Fédération Française de rugby (FFR), déjà soulagée de voir les Bleus de Brunel rescapés de la phase de poules de la Coupe du monde au Japon, se réjouit aussi de voir 5 arbitres français concernés par les quarts de finale de la compétition, qui auront lieu le week-end prochain.

@WorldRugby_FR a procédé à la nomination des arbitres pour les quarts de finales ! C'est le sud-africain Jaco Peyper qui sera au sifflet pour #WALvFRA ! Il sera assisté de Nic Berry, de Paul Williams et de Marius Jonker.



https://t.co/UpELGchuSN pic.twitter.com/h5XYtlZfFD — France Rugby (@FranceRugby) October 15, 2019

Samedi, à Oïta (9h15), c'est Jérôme Garces qui aura l'honneur de diriger le premier choc entre l'Angleterre et l'Australie avec un trio arbitral 100 % tricolore, puisque Mathieu Raynal et Romain Poite l'assisteront sur la rencontre.

Pascal Gauzere et Alexandre Ruiz, quant à eux, officieront lors du second quart de finale opposant le même jour, à Tokyo (12h15), la Nouvelle-Zélande à Irlande en tant respectivement qu’arbitre assistant et 5e arbitre.

"Nos cinq représentants font honneur à l'arbitrage français, nous sommes évidemment tous très heureux de les voir officier sur les quarts de finale, mais je dirai que c'est légitime, tant leurs performances sont à la hauteur de l'enjeu de cette Coupe du Monde, a réagi Franck Maciello, Directeur Technique National de l’Arbitrage. Ces désignations, qui j'espère seront suivies d'autres encore, rayonnent sur tout l'arbitrage national." Un voeu qui, s'il devait être exaucé dans le dernier carré, ne serait pas forcément bon signe pour l'équipe de France...

Un XV de France, prêt à défier le pays de Galles dimanche, à Oïta (9h15), et qui aura pour sifflet celui du Sud-Africain Jaco Peyper.