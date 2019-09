Cedate Gomes Sa remplace Bamba

Son manager Laurent Travers avait beau se déclarer au courant de rien pas plus tard que samedi soir, avant la défaite du Racing 92 à domicile face à Lyon (20-31), c'est bien le Racingman Cedate Gomes Sa (26 ans, 6 sélections) qui a été appelé ce dimanche matin par le staff du XV de France pour rejoindre les Bleus au Japon et remplacer au poste de pilier droit Demba Bamba, forfait pour la suite de la Coupe du monde.

Une convocation qui a donné lieu à un improbable pataquès de la part de l'encadrement tricolore, puisque c'est bien le Rochelais Uini Atonio, en balance avec Gomes Sa, qui a dans un premier temps été appelé pour rejoindre ce Mondial nippon.

La FFR a même publié un Tweet en ce sens, avant de faire machine arrière et de justifier ce gros couac de communication, proche de l'amateurisme, par un soi-disant "bilan médical", fatal à Atonio : "il ne lui est pas possible de rejoindre le groupe", indique un communiqué, qui fait amende honorable : "Toutes nos excuses aux journalistes et supporters qui ont relayé l'info."