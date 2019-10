Brunel: "Peut-être qu'être qualifiés va nous libérer…"

Jacques Brunel est conscient des lacunes encore affichées par ses joueurs contre les Tonga (23-21), dimanche à Kumamoto, lors de leur troisième match dans cette Coupe du monde 2019. "On a encore souffert dans ce match. On a bien démarré, mais on a manqué plusieurs occasions de creuser l'écart. Ensuite, on s’est crispé et on a fini difficilement", a analysé le sélectionneur du XV de France sur TF1.

"Après la pause, il y a eu une crispation et des erreurs. Nous n'arrivons pas à maîtriser nos deuxièmes périodes, en particulier le début. Il va falloir travailler ça, a-t-il ajouté, avant de rappeler l’essentiel, la qualification des Bleus, qui affronteront l’Angleterre samedi prochain, pour les quarts de finale de la compétition. Nous sommes qualifiés, c'est une satisfaction. Peut-être qu'être qualifiés va nous libérer..."