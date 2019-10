Brunel: "On n'a pas respecté totalement ce qu'on voulait faire"

La victoire des Bleus sur les Etats-Unis (33-9) ce mercredi, à Fukuoka, est peut-être bonifiée et rapproche forcément un peu plus les Bleus de Brunel d'un potentiel quart de finale, le XV de France n'a pas su mettre la manière.

"Il y a du boulot, c'est clair, cet net..., a convenu le premier le sélectionneur tricolore au micro de TF1. On a fait pas mal d'erreurs, on a été beaucoup pénalisés. On a quatre jours, avant une autre partie qui va être dure. On n'a pas respecté totalement ce qu'on voulait faire, on devait jouer dans leur dos, occuper le terrain. Mais on s'est un peu emballé, on a perdu des ballons." Par-delà ce constat sur le jeu, l'essentiel est là sur le plan comptable.

"On voulait la victoire et on a cinq points, par contre, il nous faut la prochaine et elle ne sera pas facile", se projetait déjà Brunel sur le match à venir dès dimanche contre les Tonga (9h45).