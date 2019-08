Brunel joue la continuité

Les entraîneurs de l’Equipe de France semblent avoir été convaincus par la performance du XV tricolore samedi dernier face à l’Ecosse (32-3). Beaucoup annonçaient une large revue d’effectif, en accord avec la volonté de Jacques Brunel de voir l’ensemble des joueurs sur le pré durant cette préparation pour la Coupe du Monde (20 septembre – 2 novembre).

Et c’est avec deux jours d’avance (l’annonce devait avoir lieu jeudi, ndlr) que le sélectionneur a finalement révélé n’avoir procédé qu’à quatre changements dans sa composition, pour affronter de nouveau le XV du Chardon samedi (14h10), par rapport à la première manche à Nice. Ces quatre substitutions ne sont pas surprenantes puisqu’elles donnent du temps de jeu à des éléments titulaires ou régulièrement sur le terrain lors du dernier Tournoi des 6 Nations.

Du côté des avants, le capitaine Guilhem Guirado, ménagé samedi, reprend son rôle de capitaine et sa place de talonneur. Deux des rares satisfactions de l’hiver dernier font également leur retour. Félix Lambey remplace Paul Gabrillagues en deuxième ligne alors que François Cros, pourtant auteur d’une bonne performance lors de ce premier test match, cède à Arthur Iturria sa place en troisième ligne. Cette dernière avait été l’une des grandes satisfactions de cette première sortie de la préparation, d’où les renouvellements de confiance pour Charles Ollivon et Grégory Aldritt.

Ramos à l'arrière, Picamoles hors des 23

Les hommes à l’arrière semblent aussi avoir marqué beaucoup de points dans l’esprit du staff puisque seul Thomas Ramos rentre à la place de Maxime Médard au poste de n°15. La charnière Antoine Dupont-Camille Lopez, titulaire pour la première fois samedi, est reconduite, tout comme l’association Wesley Fofana–Gaël Fickou eu centre. Damian Penaud et Alivereti Raka, auteur d’un essai pour son baptême avec les Bleus, restent sur les ailes.

Baptiste Serin et Romain Ntamack semblent prendre le chemin d’un rôle de remplaçant en prenant place une nouvelle fois sur le banc. Yacouba Camara, Cyril Baille et Romain Taofifenua quittent les tribunes et intègrent les 23, au détriment de Louis Picamoles, Dany Priso, Peato Mauvaka, Cros et Gabrillagues. On notera que Bernard le Roux (suspendu), Demba Bamba (en phase de reprise), Maxime Machenaud et Wenceslas Lauret (entraînement à part lundi) ainsi que Sofiane Guitone n’auront pas joué une minute face aux Ecossais. Tout comme Virimi Vakatawa, qui arrive ce mercredi dans le groupe en remplacement de Geoffrey Doumayrou.

La composition du XV de France: Ramos - Penaud, Fofana, Fickou, Raka – (o) Lopez, (m) Dupont - Iturria, Alldritt, Ollivon - Vahaamahina, Lambey - Slimani, Guirado (cap.), Poirot.

Remplaçants: Chat, Baille, Setiano, R. Taofifenua, Camara, Serin, Ntamack, Médard.