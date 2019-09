Brunel donne les clefs à Ntamack 

Le grand moment tant attendu arrive enfin ! Et Jacques Brunel a fait le pari de la jeunesse en laissant les clefs du jeu de l’équipe de France au tout jeune Romain Ntamack (20 ans). Le Toulousain, qui va fêter sa neuvième sélection seulement, a en effet été titularisé à l’ouverture à côté d’Antoine Dupont. Il a été préféré à Camille Lopez qui a donc été doublé en cours de préparation.

Ntamack n’était en effet pas titulaire lors des deux préparations mais sa prestation face à l’Italie a sans doute fait basculer la balance de son côté dans l’esprit du staff tricolore. "Romain Ntamack a débuté plusieurs fois avec nous et on pense que la solution Romain en début de partie et Camille Lopez en deuxième partie, c’est l’option la plus satisfaisante pour nous", a plaidé un Jacques Brunel en conférence de presse. "Dans la même idée, on a mis de l’expérience sur le banc pour apporter quelque chose en deuxième partie avec aussi Picamoles et Machenaud", a-t-il ajouté.

Samedi, les Bleus entament leur Coupe du Monde contre l'Argentine au Tokyo Stadium ! Voici la composition de notre équipe ! #NeFaisonsXV #FRAvsARG #XVdeFrance #RWC2019 pic.twitter.com/xf95kK0dWj — France Rugby (@FranceRugby) September 19, 2019

Pour son premier match de Coupe du monde, Ntamack aura également la charge décisive du buteur, ce qui n’est pas neutre du tout. "Même s’il ne bute pas en club, il a un taux de réussite probant, on lui fait confiance", précise Brunel manifestement disposé à véritablement lui accorder un rôle prépondérant pour ce premier match dont l’issue sera décisive (Brunel a cherché à relativiser l’importance du duel contre les Pumas sans vraiment convaincre) pour le reste de la compétition.

Au-delà du cas Ntamack pour mener le jeu des Bleus on retrouve un certain Virimi Vakatawa dans le XV de départ alors qu’il ne figurait pas dans la première liste (Il a profité de la blessure de Doumayrou). Très actif à chacune de ses sorties, le centre du Racing a convaincu et fera la paire avec Gaël Fickou. "Il a été étonnant", a plaidé Brunel. A noter par ailleurs, qu’Arthur Iturria, initialement 3e ligne, évoluera en 2e ligne en raison de la suspension de Paul Gabrillagues.