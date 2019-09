Brunel a fait ses choix

Il était bien là ! Contrairement à la rumeur qui a circulé dans le week-end, Jacques Brunel était bien présent sur le plateau de TF1, ce lundi soir, en compagnie de Gilles Bouleau, le présentateur du 20h, pour annoncer la liste des 31 joueurs retenus pour disputer la prochaine Coupe du monde au Japon (20 sept.-2 nov.). Une liste sans grande surprise, où l'on notera tout de même la présence de Louis Picamoles. Le troisième-ligne de Montpellier, qui n'avait pas (ou peu) joué les deux premiers matches de préparation, a visiblement convaincu le staff avec sa prestation contre l'Italie (47-19) vendredi dernier.

C'est le Toulousain François Cros qui en fait les frais, lui qui fait partie des six recalés avec Danny Priso, Félix Lambey, Romain Taofifenua, Anthony Belleau et Vincent Rattez. Pour ces deux derniers, c'était prévu, puisqu'ils n'ont joué aucun match de préparation. Pour les trois autres, et notamment les deux deuxièmes-lignes, c'est un choix de Brunel. On notera que, guidés par la polyvalence d'Arthur Iturria, les décideurs tricolores ont pu se permettre d'emmener un arrière de plus, en l'occurrence Virimi Vakatawa, le trois-quarts qui était le plus susceptible de quitter le groupe.

La liste des Bleus:

Avants: Cyril Baille (Toulouse), Demba Bamba (Lyon OU), Camille Chat (Racing 92), Guilhem Guirado (Toulon), Jefferson Poirot (Bordeaux-Bègles), Peato Mauvaka (Toulouse), Emerick Setiano (Toulon), Rabah Slimani (Clermont) - Paul Gabrillagues (Stade Français), Bernard Le Roux (Racing 92), Sébastien Vahaamahina (Clermont) - Grégory Alldritt (La Rochelle), Yacouba Camara (Montpellier), Arthur Iturria (Clermont), Wenceslas Lauret (Racing 92), Charles Ollivon (Toulon), Louis Picamoles (Montpellier).

Arrières: Antoine Dupont (Toulouse), Maxime Machenaud (Racing 92), Baptiste Serin (Toulon)- Camille Lopez (Clermont), Romain Ntamack (Toulouse) - Gaël Fickou (Stade Français) , Wesley Fofana (Clermont), Sofiane Guitoune (Toulouse) , Virimi Vakatawa (Racing 92), Yoann Huget (Toulouse), Damian Penaud (Clermont), Alivereti Raka (Clermont) - Maxime Médard (Toulouse), Thomas Ramos (Toulouse).