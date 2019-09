Barassi: "L’impression de tomber de dix étages"

Arrivé ce mardi à Kumamoto pour rejoindre le XV de France en remplacement de Wesley Fofana, blessé et forfait pour le reste de la compétition, Pierre-Louis Barassi s’est exprimé pour le site de la FFR, avant de s’envoler pour la Coupe du monde.

Et de 3 ! @PlBarassi est le 3ème champion du monde avec les U20 en 2018 à être sélectionné avec le #XVdeFrance !



Le joueur du @LeLOURugby va rejoindre les Bleus à Kumamoto pour préparer les 3 prochains matches de poules !



Découvrez sa réaction à son arrivée au CNR hier pic.twitter.com/ELWTr4MDmZ — France Rugby (@FranceRugby) 24 septembre 2019

"Je suis très heureux de rejoindre l’équipe au Japon. L’annonce a été très bizarre, j’avais l’impression de tomber de 10 étages", a avoué l'intéressé.

Il faut que je switche rapidement pour amener mon aide à l’équipe

"Après bien sûr, on est là pour ça. Il faut que je switche rapidement pour amener mon aide à l’équipe et que je sois le plus performant possible tout en prenant le maximum d’expérience", a également affirmé le natif de Sélestat.

Le jeune centre du LOU (21 ans, 0 sélection) compte également sur l’aide de Romain Ntamack et Demba Bamba, avec lesquels il est devenu champion du monde U20 en 2018 : "C’est important qu’ils y soient aussi. Ils ont montré la voie à pas mal de mecs de ma génération. On se dit que c’est possible de les rejoindre. C’est aussi un soulagement de pouvoir m’appuyer sur eux".